Texelse kotter vist versteende hars uit prehistorie op

Voor de bemanning van een Texelse kotter heeft een routineus vaartochtje met toeristen over de Waddenzee een verrassende wending gekregen. Toen Marcel Barends liet zien welke zeedieren er ten oosten van Oudeschild zoal in de netten belanden, ontdekte hij een een stuk barnsteen van meer dan twee miljoen jaar oud.

Barnsteen is versteende hars, afkomstig van naaldbomen uit de periode voor de ijstijden. Hoewel er in Nederland vaker stukken barnsteen worden gevonden, gebeurt dat op Texel veel minder vaak dan op de oostelijker gelegen Waddeneilanden, schrijft Ecomare.

In het stuk barnsteen van 4 bij 2 bij 2 centimeter zijn naast een witachtig troebel gedeelte enkele zwarte stipjes te zien. Vermoed wordt dat het om insectenpootjes gaat. Dat fossiel is in de steen terechtgekomen toen de steen nog vloeibare hars was.

Schipper Herman Blom heeft het stuk barnsteen direct na de ontdekking overdragen aan Arthur Oosterbaan van Ecomare, die die dag toevallig met hem meevoer.

