Meisje van 10 uit Heerlen wurgt dieren van kinderdagverblijf

Een meisje van 10 jaar oud uit Heerlen heeft vrijdagavond verschillende dieren gewurgd op een kinderdagverblijf. Het gaat om twee eenden, een cavia, een kip en een konijn.



Volgens De Limburger is de hele actie gefilmd. Te zien is dat ze over het hek klimt en naar het dierenverblijf gaat. Na een half uurtje komt ze met een dode kip naar buiten, die ze weggooit.



De directeur van het kinderdagverblijf zegt kapot te zijn van de gebeurtenis. "Ik hoop dat het meisje zo snel mogelijk professionele hulp krijgt, want dit gedrag is afschuwelijk", reageert ze bij de regionale krant.



De politie bevestigt het voorval. "We zijn samen met andere partijen, zoals het Openbaar Ministerie, aan het kijken welke hulp we moeten bieden. Dit roept voor ons voldoende vragen op."

Reacties

05-06-2017 08:48:10 allone

Stamgast



WMRindex: 27.928

OTindex: 57.757

Bij mij roept het ook vragen op. Waarom doet een kind zoiets?

05-06-2017 13:22:33 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 59.110

OTindex: 26.992

hopelijk kijken ze heel goed naar dat kind, hier is iets doodengs aan de hand....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: