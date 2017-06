Masturberende taxichauffeur in veiligheid gebracht door politie

Een taxichauffeur uit Sint-Michielsgestel is door de politie meegenomen nadat op Facebook een filmpje van hem opdook. Daarin is te zien dat hij zichzelf in zijn taxi bevredigt in Den Bosch. Op sociale media is commotie ontstaan over de video.



De maker zegt in de video verbaasd te zijn dat de chauffeur zichzelf bevredigt in de buurt van een speelveld met kinderen. Het filmpje is al duizenden keren gedeeld.



In een van de reacties is het adres van de man genoemd. Twee mannen zouden daarop een steen door de ruit van de woning van de man en zijn ouders hebben gegooid. Ook zouden de chauffeur en zijn moeder zijn geslagen, maar niet gewond zijn geraakt.



De taxichauffeur en zijn ouders zijn door de politie voorlopig naar een andere plek gebracht. Onderzocht wordt nog of de chauffeur iets strafbaars heeft gedaan.



De politie waarschuwt berichten en reacties op social media nauwlettend in de gaten te houden. "Zo is het verspreiden van adresgegevens strafbaar. Bij strafbare acties volgt direct onderzoek."



De werkgever van de man, een taxibedrijf uit Oss, heeft hem op non-actief gezet. Op Facebook zegt het bedrijf geschokt te zijn. "We nemen deze video dan ook uiterst serieus."

Reacties

04-06-2017 21:25:29 Emmo

Stamgast



WMRindex: 28.678

OTindex: 14.648

De handeling an sich is natuurlijk vrij onsmakelijk.

Maar om dan gelijk stenen door ruiten te gaan gooien, adresgegevens te gaan verspreiden en meer van dat soort dingen, Dat soort mensen zijn echt van het padje af.

04-06-2017 21:41:43 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.365

OTindex: 7.785

S zijn moeder zijn geslagen, maar niet gewond zijn geraakt.



Ja, die moeder verdiende natuurlijk ook slaag (sarc) want die heeft hem gebaard.

Dat had ze niet moeten doen @ Quote: Ook zouden de chauffeur enzijn geslagen, maar niet gewond zijn geraakt.Ja, die moeder verdiende natuurlijk ook slaag (sarc) want die heeft hem gebaard.Dat had ze niet moeten doen

04-06-2017 22:00:19 allone

Stamgast



WMRindex: 27.925

OTindex: 57.753

Wat een overdreven reactie.

05-06-2017 02:02:33 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.032

OTindex: 570

Niet echt goochem, temeer hij het klaarblijkelijk zo openlijk deed dat iemand in staat was het te filmen.



Maar om dan gelijk een heksenjacht te beginnen? Overdreven reacties van mensen die hoogstwaarschijnlijk zelf boter op 't hoofd hebben..



Tenzij... Tenzij hij al masturberend zich zat te verlekkeren op de kinderen die op de speelplaats waren. Dan zijn de reacties nog steeds afkeurenswaardig, (zeker t.o.v. zijn ouders), maar wel begrijpelijker.



Hoe dan ook: Verhuizen en baan kwijt lijken mij onvermijdelijke consequenties.. Ik hoop overigens wel dat degene die zijn adresgegevens openbaar heeft gemaakt hiervoor strafrechtelijk vervolgt gaat worden.

