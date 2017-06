Levertransplantaties en hersenschade door eten supergiftige paddenstoel

De vergiftigingen die eind vorig jaar optraden in het noorden van de Amerikaanse staat Californië, blijken veroorzaakt door een supergiftige paddenstoel. Veertien mensen werden doodziek. Bij één van hen, een peuter, trad blijvende hersenschade op. Drie slachtoffers hadden een levertransplantatie nodig.De paddenstoelen waren in het wild geplukt. Sommige slachtoffers hadden dat zelf gedaan, anderen hadden de paddenstoelen van plukkers gekregen.Vanwege de vochtige en warme omstandigheden kende de regio vorig jaar een uitstekend paddenstoelenseizoen. Maar de condities waren dus ook ideaal voor giftige paddenstoelen, meldt de nieuwszender CBS News. De slachtoffers moeten hebben gegeten van de groene knolamaniet (Amanita phalloides), één van de gevaarlijkste paddenstoelen die er zijn.In normale jaren komen in de staat maar een paar meldingen binnen van vergiftiging door paddenstoelen. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC waarschuwt nu daarom extra voor het onoordeelkundig plukken ervan. "In de natuur geplukte paddenstoelen moeten worden beoordeeld door een deskundige voordat ze worden gegeten", zegt een arts.Eten van een klein stukje is al genoeg om onherstelbare schade aan te richten in het lichaam, blijkt uit analyse van de veertien slachtoffers. Onder hen was een kindje van achttien maanden dat een half hoedje van de paddenstoel had opgegeten. Haar moeder had paddenstoelen gekregen van een vreemde die ze diezelfde ochtend in de bergen had verzameld.