Hondenliefhebber filmt zichzelf in snikhete auto

Anderhalve week geleden bezweek een hond in een auto in Limburg. Toch kwamen er daarna ook weer berichten van viervoeters die door de politie moesten worden bevrijd uit hete auto's. Rotterdammer Bas Westerduin (24) heeft zichzelf gefilmd in zijn auto in de brandende zon om tot baasjes door te dringen dat zij hun hond niet moeten achterlaten in de auto. 'Laat dit een waarschuwing zijn.'



Terwijl zijn eigen hond thuis op de bank zit, beleeft Westerduin benauwde momenten in de snikhete auto die voor de deur geparkeerd staat in Pendrecht. "Mijn Amerikaanse stafford is mijn motivatie'', zegt de Rotterdammer, die de minuten aftelt.



Zijn doel: een half uur doorbrengen in een snikhete auto om te laten zien wat het met een hond doet. "Helaas hoor je daar veel berichten over. Mensen, let op, doe het niet. Het is echt heel heet.''



Al snel klaagt Westerduin over benauwdheid. Het zweet gutst van zijn voorhoofd en hij begint zwaar te ademen. "Het is verschrikkelijk.''



Na maar liefst 40 minuten - 'mijn telefoon hield ermee op, dus ik moest langer blijven zitten voor het filmpje' - hield de hondenliefhebber het voor gezien. Hoe hij zich toen voelde? "Alsof ik een marathon had gelopen. Maar ik wilde dat mensen bewuster zouden worden van wat je zo'n beestje aandoet en dat is gelukt volgens mij. Dus mijn doel is bereikt!''

Reacties

Maar goed, als het helpt om mensen bewuster te maken is het idd doel bereikt!

Als verhalen over dieren / kinderen die in te hete auto's gestorven zijn niet overtuigend genoeg zijn, is een video van een puffende man dat dan wel?Maar goed, als het helpt om mensen bewuster te maken is het idd doel bereikt!

Heeft iemand een link naar de video? (Staat die uberhaupt online?)

