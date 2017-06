Agenten beboeten man die naakt staat te vissen

De politie heeft donderdag in Weert een man die poedeltje naakt zat te vissen aangehouden.Volgens WeertDeGekste moesten sommige wandelaars die voorbij liepen aan de Noordervijver ermee lachen, maar was lang niet iedereen gediend van zijn capriolen.De politie werd ingelicht. Eenmaal ter plaatse had de man inmiddels een broek aangetrokken. Agenten besloten de man toch even te controleren. De visser bleek niet in het bezit van een visvergunning. Daarvoor kreeg hij een boete.Vervolgens stelden de agenten zich verdekt op om de man nog even in de gaten te houden omdat ze het niet helemaal vertrouwden. Het wachten werd 'beloond' want niet veel later had hij zijn broek alweer uit. De politie twijfelde geen moment en hield de man aan vanwege schennispleging.