In Duitsland geboren meisje uit klas gehaald en uitgezet

Een 14-jarig meisje is door de Duitse migratiedienst van school gehaald en uitgezet. Bivsi werd in Duitsland geboren, maar heeft Nepalese ouders.



De ouders van Bivsi kwamen in 1998 naar Duitsland. Ze hebben jarenlang geprobeerd een verblijfsvergunning te krijgen, maar dat lukte nooit. De laatste afwijzing was in 2013.

Uit klas gehaald en op vliegtuig gezet



Volgens Duitse media is de tiener uit haar klas op een gymnasium in Duisburg gehaald en is ze dezelfde avond met haar ouders naar Nepal gevlogen.



Het meisje barstte in tranen uit toen ze het hoorde. Ook klasgenoten raakten overstuur. Er moesten zelfs een arts en een geestelijke aan te pas komen om de scholieren na het vertrek van Bivsi te kalmeren. Het schoolhoofd zei woedend dat niemand 'zo'n emotionele puinhoop zou mogen aanrichten op een school die kinderen dient te beschermen'.

Reacties

03-06-2017 18:18:28 Emmo

Stamgast



Quote:

Ze hebben jarenlang geprobeerd een verblijfsvergunning te krijgen, maar dat lukte nooit. De laatste afwijzing was in 2013. Je kunt aan de hand hiervan nauwelijks zeggen dat het onverwacht kwam.



MI valt het de ouders te verwijten dat ze veel te lang door zijn gegaan met procederen.

De adviseurs van deze ouders treft nog meer schuld omdat die de ouders steeds maar weer hebben laten procederen terwijl duidelijk was dat er geen asielrecht was.

De autoriteiten treft schuld omdat ze veel te lang hebben gewacht met de uitzetting.



Het kind is de dupe.



Quote:

op een school die kinderen dient te beschermen De school is er niet voor om kinderen te beschermen. Een school is er voor om les te geven.

03-06-2017 23:00:50 merlinswit

Erelid



Kinderen krijgen moet geen garantie zijn voor een verblijfsbvergunning. Eerder zou het een reden moetennzijn om direct terug gestuurd te worden bij vrijwillige zwangerschap van de vrouw. Bij verkrachting kan een vrouw er niets aan doen als ze zwanger raakt. Dan dient de dader gewoon gearresteerd en berecht te worden.

@Emmo ik ben het helemaal met je eens. De ouders hebben gegokt en verloren. Zij zitten fout met het kind krijgen terwijl ze weten dat er eenngrote kans is dat ze weg moeten.Kinderen krijgen moet geen garantie zijn voor een verblijfsbvergunning. Eerder zou het een reden moetennzijn om direct terug gestuurd te worden bij vrijwillige zwangerschap van de vrouw. Bij verkrachting kan een vrouw er niets aan doen als ze zwanger raakt. Dan dient de dader gewoon gearresteerd en berecht te worden.De school had wel zelf de leerling uit de klas moeten halen, en uit school moeten begeleidenmipv. de politie de klas in laten komen. Ik ken hier meer voorbeelden van, politie in de klas anders dan voor voorlichting is altijd een slecht idee.

03-06-2017 23:45:43 Mamsie

Oudgediende



Tja, de ouders wisten dat ze illegaal waren.

Dan vraag ik me af hoe verstandig is het om een kind op de wereld te zetten als je eigen situatie volkomen onzeker is.

Maar ja, zulke dingen gebeuren nu eenmaal en ook hier is het kind daar de dupe van.

04-06-2017 00:20:53 botte bijl

Oudgediende



@Mamsie :

sommige kinderen worden in die situatie verwekt omdat ouders hopen dat ze dan meer kans op een verblijfsstatus krijgen....

sommige kinderen worden in die situatie verwekt omdat ouders hopen dat ze dan meer kans op een verblijfsstatus krijgen....ook die kinderen zijn de dupe als het niet lukt

