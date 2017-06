Computer wint bordspel go van Chinese topspeler

Een computer heeft n van China's beste spelers van het eeuwenoude bordspel go verslagen. Go is een van de laatste spellen waarbij de mens nog een geduchte concurrent is voor kunstmatige intelligentie.Go ontstond meer dan 2.500 jaar geleden in China en is nog steeds populair in Azi. Het is een bordspel met 361 speelvelden met oneindig veel mogelijkheden om zetten te doen. Een computer is daarop moeilijk te programmeren, nog moeilijker dan bij schaken.De computer van Google, genaamd AlphaGo, versloeg de 19-jarige Ke Jie. AlphaGo neemt het tijdens een evenement van vijf dagen op tegen allerlei Chinese topspelers.De spelers verwachtten dat het nog wel een tijdje zou duren voordat een computer een geduchte concurrent zou worden. Maar AlphaGo verraste in 2015 al door de Europees kampioen te verslaan en vorig jaar de beste speler van Zuid-Korea.