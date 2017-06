Doorzichtige kikker ontdekt

Wetenschappers hebben onlangs in het Amazonegebied van Ecuador niet zomaar een nieuwe kikkersoort ontdekt. De Hyalinobatrachium yaku, zoals hij is genoemd, is volledig doorschijnend.Het bijzondere van het dier is dat je dwars door hem heen kunt kijken en zelfs zijn hart kunt zien kloppen. De kikker is slechts zo'n twee centimeter groot, dus om zijn hart goed te kunnen zien, is een vergrootglas geen overbodige luxe.De kikker is wetenschappelijk ondergebracht bij de Hyalinobatrachium-familie, waarvan de buik met transparante huid bedekt is. Bij de Hyalinobatrachium yaku gaat dit dus nog een stapje verder: ook de huid van zijn rug is doorschijnend.De kikker is in drie verschillende gebieden in Ecuador gevonden, voornamelijk in bosrijke omgevingen. Dat betekent echter niet dat zijn leefgebied niet veel groter kan zijn. Dat moet verder onderzoek uitwijzen.