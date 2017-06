Officier van justitie verliest gevoelig Utrechts strafdossier op straat

Een officier van justitie heeft tientallen pagina's uit een Utrechts strafdossier op straat verloren. Dat schrijft De Utrechtse Internet Courant (DUIC), die in het bezit is van de stukken.



Het zou gaan om afgeluisterde gesprekken, observaties en aantekeningen over een geruchtmakende drugszaak waarbij vier leden uit één Utrechts-Marokkaans gezin betrokken zijn. Namen, adressen, telefoonnummers en nog veel meer gevoelige informatie is te vinden in de stukken, schrijft DUIC.



De betrokkenen zitten volgens de online krant momenteel vast op verdenking van drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Reacties

02-06-2017 17:45:25 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.413

OTindex: 139

S Iedereen maakt wel eens een foutje... alleen met het verschil dat wanneer burgers een foutje er een boete op staat en bij een ambtenaar een aai over zijn bolke...

02-06-2017 17:51:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 28.649

OTindex: 14.618

@HHWB : Hangt er van af hoe hoog in de pikorde. Hoe hoger, hoe minder er gepikt wordt. Het lijken wel kippen.

02-06-2017 18:01:26 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.358

OTindex: 7.769

S e betrokkenen zitten volgens de online krant momenteel vast op verdenking van drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.



Ja, maar afgezien daarvan zijn het best aardige mensen, hoor. @ Quotee betrokkenen zitten volgens de online krant momenteel vast op verdenking van drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.Ja, maar afgezien daarvan zijn het best aardige mensen, hoor.

02-06-2017 18:14:52 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.413

OTindex: 139

S @Emmo : Nu hoe zit dat dan met die ene europese minister?

