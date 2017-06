Scotland Yard schreeuwt om stillen

Het beroemdste politiekorps ter wereld kent een groot gebrek aan detectives. Het tekort is zo groot dat de toelatingseisen voor Scotland Yard flink naar beneden zijn bijgesteld. Zo is het niet meer verplicht eerst ervaring in uniform op straat op te doen.Wie een diploma heeft en van de afgelopen zes jaar er drie in Londen woonde, mag solliciteren. Meer is niet nodig. Scotland Yard, het politiekorps van de Engelse hoofdstad Londen, heeft de afgelopen periode meerdere keren aan de bel getrokken over het tekort. De landelijke politie-inspectie spreekt van een nationale crisis: in het hele land zijn er te weinig rechercheurs.Het tekort is dermate groot dat de werkdruk enorm is en er sprake is van veel stress onder politiemensen. Bovendien worden momenteel veel onderzoeken uitgevoerd door mensen die vaardigheid noch ervaring bezitten.Een rechercheur in het dure Londen begint met een jaarsalaris van omgerekend ongeveer 34.000 euro, zo meldt The Guardian.