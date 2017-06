Britse chirurg krijgt 15 jaar cel voor reeks onnodige operaties

Chirurg Ian Paterson moet 15 jaar de cel in vanwege het uitvoeren van talloze overbodige operaties. De Brit is veroordeeld voor de onnodige behandeling van negen vrouwen en een man, maar het werkelijke aantal slachtoffers ligt boven de 250.



Stelselmatig overdreef de 59-jarige Paterson het risico dat zijn patiŽnten liepen op het krijgen van kanker. In sommige gevallen zoog hij de diagnose volledig uit zijn duim. Volgens het Britse Openbaar Ministerie om onduidelijke redenen, maar mogelijk om meer geld te verdienen.



"Zonder na te denken over de langetermijneffecten heeft u ingespeeld op hun angsten", zei de rechter vandaag. Een man onderging bijvoorbeeld onnodig een dubbele borstamputatie. Een ander slachtoffer omschreef Paterson als een "monster".



Miljoenen schadevergoeding

De tien slachtoffers in deze rechtszaak gingen tussen 1997 en 2011 onder het mes. De chirurg werkte toen onder meer voor de Britse Nationale Gezondheidsdienst. Die heeft inmiddels ruim 10 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. Volgens de BBC hebben 256 patiŽnten geld gekregen.



Zo'n 600 particuliere patiŽnten van Paterson ondernemen later dit jaar nog juridische stappen tegen de veroordeelde chirurg.

