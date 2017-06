Vrouwen redden gehandicapte van het spoor

Twee vrouwen hebben een man gered die met zijn scootmobiel stilstond op een spoorwegovergang, net toen er een trein aankwam. Dat gebeurde op een spoorwegovergang bij Susteren.



Met gevaar voor eigen leven trokken de twee vrouwen de man van zijn scootmobiel, vlak voordat het voertuig werd verpulverd door een aanstormende trein. De man bleef ongedeerd.



Een ooggetuige die later met de man sprak, zei tegen 1Limburg dat de man slecht ter been was. Hij vertelde dat zijn scootmobiel vaker stilviel als hij over een hobbel reed.



Dit keer is het hem bijna fataal geworden. De scootmobiel bleef op het spoor achter en veranderde in verwrongen staal.

