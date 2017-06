Ambtenaren Belastingdienst aangemoedigd valsheid in geschrifte te plegen

Volgens het CDA zijn medewerkers van de Belastingdienst die vrijwillig wilden vertrekken, aangemoedigd valsheid in geschrifte te plegen. Om nog te kunnen profiteren van een volledige vertrekpremie, kreeg een groot aantal ambtenaren het advies de datum van hun aanvraag te wijzigen en naar voren te halen (antedateren).Volgens CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt kregen medewerkers van de fiscus op die manier tienduizenden euro’s extra mee. Hij kaartte de kwestie woensdag aan tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij wees op de kritiek van de Algemene Rekenkamer, die de uitgaven van de overheid controleert. De ‘waakhond’ noemde het advies ,,voordelig voor deze medewerkers, maar nadelig voor de Belastingdienst”.Volgens minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is er niets onoorbaars gebeurd. “Het heeft niets te maken met antedateren.” Op verzoek van Omtzigt zegde hij toe de kwestie in een brief toe te lichten.