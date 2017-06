Kunstwerk per ongeluk overschilderd in Haarlems museum

Een medewerker van museum De Hallen in Haarlem heeft per ongeluk een modern kunstwerk op de zomerexpositie overgeschilderd. Hij of zij zag de muurtekening aan voor een vlek en haalde er een kwast over, schrijft het Haarlems Dagblad.



Ter ere van de zomerexpositie waren op de smetteloos witte muren van de Vleeshal enkele muurschilderingen aangebracht. Onder meer het werk van de kunstenaars Kamagurka en Herr Seele waren te zien. Van welke kunstenaar het overgeschilderde werk is, wil het museum niet zeggen, totdat de betrokken kunstenaar en de museumleiding hebben overlegd over de te ondernemen stappen.



Het pijnlijke voorval vond al enkele weken geleden plaats, maar is nu pas bevestigd door een woordvoerder van het Frans Hals Museum, waar De Hallen onderdeel van is. Dat gebeurde nadat een gefrustreerd verenigingslid van het museum anoniem uit de school klapte: "De zaak wordt door de museumleiding met de mantel der liefde bedekt, maar ik vind het een schande. Degene die dit gedaan heeft, zou op staande voet moeten worden ontslagen", vertelt het verenigingslid aan het Haarlems Dagblad.



Het Frans Hals Museum zegt dat het onduidelijk is wie de vernieling op zijn geweten heeft en hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren. Het museum is een onderzoek gestart, zegt een woordvoerder.

Reacties

01-06-2017 18:09:52 stora

Oudgediende



Die schilder zou een lintje moeten krijgen omdat hij zo goed werk levert.



01-06-2017 18:11:39 Sjaak

Moderator



Pas als de verfvlekken in een lijst zitten, is het kunst. Eerder niet. We moeten ergens een grens stellen.

01-06-2017 18:27:57 Emmo

Stamgast



Quote:

maar ik vind het een schande. Degene die dit gedaan heeft, zou op staande voet moeten worden ontslagen" Wie?

Degene die die vlekken tot 'kunst heeft bestempeld, degene die vergeten is er bij te zetten dat deze vlekken "kunst" waren, of degene die het uiteindelijk (zeer waarschijnlijk in opdracht: Ga jij de muren eens schilderen) overgeschilderd heeft? Wie?Degene die die vlekken tot 'kunst heeft bestempeld, degene die vergeten is er bij te zetten dat deze vlekken "kunst" waren, of degene die het uiteindelijk (zeer waarschijnlijk in opdracht: Ga jij de muren eens schilderen) overgeschilderd heeft?

