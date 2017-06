Fietser overleden door blikseminslag

Een 73-jarige inwoonster van Aken is maandagavond overleden als gevolg van een blikseminslag.



De vrouw was op haar fiets onderweg in Aken-zuid toen zij blijkbaar werd verrast door een hevig noodweer. Om 20.40 uur vond een wandelaar de vrouw. Zij lag levenloos onder een boom. Volgens de Akense brandweer is door de stroomstoot als gevolg van de blikseminslag de ketting van de fiets van de vrouw gesmolten.

