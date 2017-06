Inbreker steelt geboortekaartjes uit verloskundepraktijken

Twee verloskundepraktijken in Geldermalsen en Culemborg zijn beroofd van bijna alle geboortekaartjes die aan de muur hingen. De aanvankelijke verbazing heeft plaatsgemaakt voor verontwaardiging.



Margretha van Riemsdijk van De Toekomst in Geldermalsen vindt het nog steeds te bizar voor woorden. Zaterdag kwam ze voor een spoedgeval naar de praktijk en ontdekte in de wachtkamer dat de onderste twee stalen waslijnen met geboortekaartjes - opgestuurd door de kersverse ouders - helemaal leeg waren. "Ik wist niet wat ik zag. Van de 80 kaartjes hingen er nog 20 aan de bovenste lijn. Alleen als je op de bank gaat staan, kun je er bij. Dat was kennelijk te veel moeite.



In het gezondheidscentrum hangt een bewakingscamera in de gang die naar de wachtkamer van De Toekomst leidt. "De beelden gaan we bekijken. Ik ga ook bij de politie langs om aangifte te doen. Op alle kaartjes staan persoonlijke gegevens. Mensen geven aan waar en wanneer ze bijvoorbeeld een kraamborrel geven. Weet degene die de kaartjes gestolen heeft gelijk wanneer er iemand niet thuis is.



In Culemborg werd de verloskundepraktijk De Ronding bezocht. Dinsdag ontdekte een medewerkster dat er naar schatting 60 geboortekaartjes uit de wachtkamer waren verdwenen, maar wilde de leiding verder niets zeggen over de inbraak.

Degenen die geboortekaartjes verzamelen: hand opsteken alsjeblieft.

Lucratieve handel dus... geboortekaartjes! @Emmo : Op marktplaats zijn er al 2 kaartjes te koop aangeboden.Lucratieve handel dus... geboortekaartjes!

