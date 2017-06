Vloedgolf treft stranden Zandvoort en Noordwijk

Een flinke vloedgolf heeft maandag tot chaos geleid op het stranden van Zandvoort en Noordwijk.Luchtbedden, strandstoelen, handdoeken enz., niks was meer veilig toen een vloedgolf het strand op kwam zetten opgevolgd door een tweede vloedgolf. Veel strandtenthouders hebben dan ook schade omdat ze strandartikelen zoals strandbedden en windschermen verhuren. Hoe groot de schade is, valt nog niet te zeggen. Een vloedgolf als die van maandag komt maar weinig voor. De laatste was in de jaren tachtig.