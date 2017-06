Voor de derde keer punaises gevonden bij het Paterswoldsemeer

In het water bij het Paterswoldsemeer zijn maandag voor de derde keer binnen enkele maanden tijd punaises in het water gegooid.



Meesterschap Paterswolde gaat nu aangifte doen. In december en april werden ook al punaises in het water gevonden. Afgelopen maandag was het weer zover, toen werd met een magneet drie kilo van de bodem opgevist. Dit schrijft RTV Noord dinsdag. De punaises werden gevonden bij het strandje De Lijte.



De beheerder van Meerschap Paterswolde Harold Homan zegt tegen de lokale omroep over de vondst: 'Het kan een kwajongensstreek zijn, of iemand die de punaises uit rancune of frustratie in het water kiepert. We hebben geen idee.' En: 'Het is nu de derde keer, we kunnen niet uitsluiten dat het vaker gebeurt. Daarom hebben we besloten om aangifte te doen. Hopelijk kan de politie opsporen waar iemand zulke grote hoeveelheden punaises ingekocht heeft.'

Reacties

01-06-2017 12:12:46 venzje

Hier heeft duidelijk iemand last van een obsessie. Drie kilo?Hier heeft duidelijk iemand last van een obsessie.

01-06-2017 12:27:28 SamuiAxe

Ach, bekijk het van de zonnige kant: Beter punaises dan gebruikte drugsnaalden..

01-06-2017 12:32:21 BatFish

@venzje :

Drie kilo?

Hier heeft duidelijk iemand last van een obsessie. QuoteDrie kilo?Hier heeft duidelijk iemand last van een obsessie. Ik denk dat zwemmers die in punaises trappen er nog veel meer last van hebben

01-06-2017 12:41:22 Emmo

@BatFish : Al zal dat meer zijn van zere voeten dan van obsessies.

01-06-2017 13:45:14 BatFish

@Emmo : Ja maar uiteindelijk hebben dus last van de obsessies van die malloot

01-06-2017 18:03:30 HHWB

S Ik denk gewoon dat er iemand is welk niet door heeft dat je poster niet kan vast nagelen op het water....

