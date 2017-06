Amerikaanse betaalt drugsverslaafden 270 euro om zich te laten steriliseren

De Amerikaanse Barbara Harris betaalt drugsverslaafden 270 euro als ze zich vrijwillig laten steriliseren, zodat ze niet meer zwanger kunnen worden. De vrouw rijdt het hele land rond met haar speciaal omgebouwde camper om hen te overtuigen.



Het was een persoonlijke ervaring die de vrouw uit CaliforniŽ ertoe zette met haar project te beginnen. Ze adopteerde vier van de acht kinderen van een verslaafde moeder uit Los Angeles, die ook drugs had gebruikt terwijl ze zwanger was. Harris zag hoe de kleintjes na hun geboorte worstelden met ontwenningsverschijnselen. Daarop besliste ze dat er iets moest gebeuren.



Ze maakte zich hard voor de goedkeuring van een wet die drugsverslaafden zou verplichten zich te laten steriliseren als ze een verslaafde baby op de wereld zetten. Maar die wet kwam er niet en daarom richtte ze Project Prevention op. Nu reist ze de Verenigde Staten rond om verslaafden zťlf te overtuigen aan geboortebeperking te doen.



Verslaafde vrouwen kunnen kiezen of ze voor een complete sterilisatie gaan of voor een spiraaltje. Een spiraaltje voorkomt tot vijf jaar dat ze nog zwanger worden. Ook mannen krijgen geld als ze zich laten steriliseren.



,,Het gaat in hoofdzaak om de kinderen", vertelt de vrouw aan de Britse krant The Sun. ,,Ik heb het vanaf de eerste rij meegemaakt. Het is niet fraai, geloof me. Maar het gaat ook om de verslaafde moeders. Want er kan niets goeds komen van een verslaafde vrouw die acht baby's op de wereld zet, die daarna bij andere gezinnen ondergebracht worden. Project Prevention is voor alle duidelijkheid geen afkickprogramma voor druggebruikers. We willen alleen dat mensen die niet aan het afkicken zijn of een terugval hebben, geen kinderen krijgen."



Harris voert de sterilisatieprocedure niet zelf uit. Druggebruikers moeten haar een officieel bewijs geven dat de sterilisatie uitgevoerd is en daarna worden ze uitbetaald.



Ze krijgt flink wat kritiek op haar controversiŽle werk, maar daar trekt ze zich naar eigen zeggen niets van aan. ,,De mensen die het luidst roepen, zijn diegenen die zelf niet staan te springen om een kindje van een drugsverslaafde moeder te adopteren. Ze vinden dat vrouwen altijd het recht moeten hebben om zich voort te planten, maar zelf een drugsverslaafde baby adopteren doen ze niet."

Reacties

01-06-2017 10:41:43 mithe

Senior lid

WMRindex: 217

OTindex: 3

Wnplts: Dordrecht

Tja, moeilijk. Maar ik vindt het wel goed.

Een verslaafde baby loopt gelijk al zo ver achter!



Daarbij is dit denk ik het beste voor iedereen.

01-06-2017 10:44:55 Hisoka

Erelid



WMRindex: 911

OTindex: 975

Ik heb gemenge gevoelens bij deze kwestie.



aan de ene kant is het natuurlijk verschikkelijk dat er moeders (zijn ze dat al op het moment dat ze zwanger raken?) zijn die drugs gebruiken tijdens de zwangerschap en dat de baby daar gevolgen van heeft.



anderzijds is het natuurlijk compleet gestoord dat het toegestaan is om mensen geld te geven om zichzelf te verminken, al helemaal als het hier zeer waarschijnlijk gaat over mensen die bijna alles voor geld doen en mensen die op dat moment niet zeer keuze bekwaam zijn.



De reden waarom ik dit zo beangstigend vind is dat ze er eerst een wet voor wilde maken en dat nu die er niet door is. ze nu eigenhandig zoveel mogenlijk drugsverstlaafden te steriseren.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: