Massale zoektocht naar pasgeboren en vermiste baby

In de Waalse gemeente Quaregnon is de politie op zoek naar een vermiste baby die tussen zaterdagnamiddag en zondagochtend is geboren. De pasbevallen moeder meldde zich zondagochtend in het ziekenhuis van Hornu, maar zonder baby. Dat laat het parket van Bergen weten.



De jonge vrouw uit de Waalse gemeente Quaregnon (provincie Henegouwen) bezocht zondagochtend rond 5.30 uur de spoedafdeling van het ziekenhuis van Hornu. Het was duidelijk zichtbaar dat ze bevallen was. Van de pasgeboren baby was echter geen spoor.



“We zijn zondagochtend ingelicht over de gebeurtenis”, zegt Christian Henry van het parket van Bergen. “Niemand weet waar de baby is. Het gaat duidelijk om een geval van zwangerschapsontkenning. De vrouw komt ontzettend verward over en ontkent dat ze het leven heeft geschonken aan een baby. Ze beweert zelfs dat ze niet eens zwanger was.”



Een onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de vrouw wel degelijk zwanger was.



De politie stelt momenteel alles in het werk om de baby op de sporen. Er werden zondagavond alvast huiszoekingen uitgevoerd in het huis van de jonge vrouw. “Elk extra detail in het onderzoek is welkom, want elk uur is momenteel van cruciaal belang”, aldus het parket.



Intussen verblijft de jonge vrouw in het ziekenhuis en reageert ze nog steeds heel verward.

Reacties

01-06-2017 15:41:17 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.725

OTindex: 54.860

Ik vrees het ergste voor deze baby.

01-06-2017 16:32:26 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.002

OTindex: 567

@Mamsie : Die kleine is er niet meer

01-06-2017 18:13:41 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.406

OTindex: 139

S triest... maar ja hoe onaardig het klinkt, beter als baby sterven, terwijl je nog niks weet dan als je verder in het leven staat...

01-06-2017 18:39:02 omabep

Oudgediende



WMRindex: 6.873

OTindex: 2.825

Wat zal deze vrouw overkomen zijn dat ze in deze staat verkeerd? Ik denk ook dat de baby niet meer leeft, misschien is het dood geboren als ze dit in de eenzaamheid heeft moeten doorstaan kan het best de oorzaak zijn. Ergens hoop ik voor deze vrouw dat het zoiets is anders krijgt ze het later nog moeilijker ermee.

