Eerste volledig digitale gemeente in aantocht

De eerste volledig digitale gemeente komt eraan. De gemeente Hollands Kroon gaat over twee jaar namelijk namelijk alle gemeenteloketten sluiten. De fusiegemeente in de kop van Noord-Holland wil de slimste en meest innovatie gemeente van het land worden.



Gemeentesecretaris Arthur Cremers legt uit hoe de gemeente nu al bezig is met vernieuwde vormen van werken: ‘We hebben een paar bureaus met een paar vaste schermen, maar bij ons heeft iedereen verder zijn eigen spullen.’ Er zijn nog maar een paar loketten te vinden in Hollands Kroon. ‘We zijn heel erg van het dienstverleningsmodel dat we alles wat we doen voor de inwoners, bedrijven en instellingen ter plekke doen’, vervolgt Cremers.



Als voorbeeld noemt hij de geboorteaangifte. ‘Als er een nieuwe inwoner is voor de gemeente Hollands Kroon, dan kan je digitaal aangifte doen. Dan komt iemand van ons team naar je toe. Het spannendste is het moment dat je daar bent en dat je de nieuwe inwoner van Hollands Kroon met een bos bloemen welkom heet. Mensen vinden dat fantastisch. Dat zijn gouden momenten.’



Bij de fusie van de gemeenten Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp is besloten om anders te zijn. ‘Dat is veel meer de menselijke maat, veel meer luisteren en meebewegen. We besparen hier heel veel mee’, vertelt Cremers. Zo geeft de gemeente ieder jaar 4,7 miljoen op personeelskosten. ‘Dat is minder lastenstijging.’

31-05-2017 12:22:18 Emmo

Heel slim.

Vooral als je weet dat er een significant deel van je inwoners geen internet heeft of er niet mee kan omgaan (ouderen, geestelijk gehandicapten). Voor die groep zal je dus alsnog de "handbediening" in bedrijf moeten houden.



Verder, je zult fors moeten investeren, en blijven investeren, in je ICT en de beveiliging daarvan. Of dat op den duur goedkoper is, ik waag het te betwijfelen.



Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat er een hobbyist aan het werk is die, hobbyisten eigen, onvoldoende nadenkt over de consequenties.

31-05-2017 12:28:17 merlinswit

@Emmo : De gemeente komt bij je langs, met een telefoontje kom je al een heel end. juist mensen die niet makkelijk naar het gementehuis kunnen komen, zijn hier mee geholpen. bij ons in de gemeente rijden nauwelijks bussen tussen de kerndorpen. voor ouderen erg lastig als ze naar het gemeentehuis moeten komen. dat hinderd meer dan door geen internet niet met de gemeente kunnen communiceren.

31-05-2017 12:35:12 stora

En hoe ga je dan je nieuwe paspoort aanvragen dan?

Er zijn geen loketten maar je moet tegenwoordig wel een vingerafdruk maken?

31-05-2017 12:41:50 allone

- iemand van het team naar je toe, en mag je onder het genot van een kopje koffie je vinger (met wat slagroom van de mokkataart) op het apparaat drukken



En wat als mensen overdag niet thuis zijn, omdat ze werken? Dan komt het team gezellig 's avonds naar je toe?



En wat als mensen overdag niet thuis zijn, omdat ze werken? Dan komt het team gezellig 's avonds naar je toe?

31-05-2017 12:45:32 allone

misschien dat de gemeente zo klein is dat 'het team' nauwelijks werk heeft?



misschien dat de gemeente zo klein is dat 'het team' nauwelijks werk heeft?

31-05-2017 12:57:00 Emmo

(Volgens wiki 388 op 1 jan 2017. Nog even en het oude plan van gewesten wordt bewaarheid. De provincies kunnen dat worden opgeheven, gemeenten worden gewesten en per woonkern moet er een administratiekantoor komen omdat de gemeenten/gewesten te groot zijn geworden om van lokaal nut te zijn. IMHO is dat nu al zo)

31-05-2017 13:05:43 allone

Mwah, nee, ik denk het niet, eigenlijk..

31-05-2017 13:10:34 Emmo

Direct na de herindeling moest er voor miljoenen bij voor een nieuw gemeentehuis, vervolgens gingen alle lucratieve voorzieningen naar de grootste dorpen, waarbij de kleinere er (aanvankelijk) heel erg bekaaid afkwamen. Later werd dat wat beter, maar het is nog steeds zo dat de grootste schreeuwers het meeste binnenharken.



Hier is zoiets ook aan de gang. Voorheen hadden we hier op het dorp een eigen gemeentehuis.

Direct na de herindeling moest er voor miljoenen bij voor een nieuw gemeentehuis, vervolgens gingen alle lucratieve voorzieningen naar de grootste dorpen, waarbij de kleinere er (aanvankelijk) heel erg bekaaid afkwamen. Later werd dat wat beter, maar het is nog steeds zo dat de grootste schreeuwers het meeste binnenharken.

Schaalvergroting is niet altijd een goed idee.

31-05-2017 14:05:06 venzje

@allone :

En wat als mensen overdag niet thuis zijn, omdat ze werken?



Even snel geteld bestaat Hollands Kroon uit 68 dorpen en buurtschappen. Maar ik kan er eentje naast zitten.



Dan kunnen ze ook niet naar het gemeentehuis komen.
Even snel geteld bestaat Hollands Kroon uit 68 dorpen en buurtschappen. Maar ik kan er eentje naast zitten.
Nou ja, ons bedrijf vaart wel bij de digitalisering van deze gemeente.

31-05-2017 14:20:07 allone

@venzje :

was het jouw idee? Ah mooi

31-05-2017 14:26:40 venzje

@allone : Dat soort dingen verzint een ambtenaar. Dat soort dingen verzint een ambtenaar.

31-05-2017 14:49:41 mithe

Echter moeten er wel aan een paar punten worden gedacht.



1. veiligheid en privacy, alles moet van uit een veilige denk wijze gemaakt worden (Sterke encryptie, etc)

2. Acceptatie van mensen die er niks van snappen en hier goed mee omgaan. Dat houd in simpele interfaces, geen stomme poespas.

3. Openstellen van data (api's) zodat bedrijven/particulieren hiermee verder kunnen werken en e.v.t betere versies kunnen maken (natuurlijk geen privacy gevoelige data openstellen).

4. Goed internet voor de HELE gemeente, iedereen moet een meer dan goede verbinding hebben.

5. Een plan en protocol voor als het internet er uitlicht voor korte en lange duur.

6. VEILIGHEID!!!!

7. DDOS aanvallen, wat wordt hier tegen gedaan en hoe kan je het beter tegen gaan. (denk aan, bij DDOS aanval alleen bereikbaar voor buurtbewoners op IP level)

8. VEILIGHEID

9. PRIVACY

Goedkoper zal het zeker wel worden! Al bespaar je 4 werknemers op jaarbasis (is 25k per jaar?, is 100k per jaar besparing)
Echter moeten er wel aan een paar punten worden gedacht.
1. veiligheid en privacy, alles moet van uit een veilige denk wijze gemaakt worden (Sterke encryptie, etc)
2. Acceptatie van mensen die er niks van snappen en hier goed mee omgaan. Dat houd in simpele interfaces, geen stomme poespas.
3. Openstellen van data (api's) zodat bedrijven/particulieren hiermee verder kunnen werken en e.v.t betere versies kunnen maken (natuurlijk geen privacy gevoelige data openstellen).
4. Goed internet voor de HELE gemeente, iedereen moet een meer dan goede verbinding hebben.
5. Een plan en protocol voor als het internet er uitlicht voor korte en lange duur.
6. VEILIGHEID!!!!
7. DDOS aanvallen, wat wordt hier tegen gedaan en hoe kan je het beter tegen gaan. (denk aan, bij DDOS aanval alleen bereikbaar voor buurtbewoners op IP level)
8. VEILIGHEID
9. PRIVACY
10. PRIVACY

31-05-2017 15:08:37 allone

@mithe :

vooral de punten 1, 6, 8, 9 en 10 dus

vooral de punten 1, 6, 8, 9 en 10 dus
.. en die andere..

31-05-2017 16:39:13 stora

@Emmo :

: Hier is zoiets ook aan de gang. Voorheen hadden we hier op het dorp een eigen gemeentehuis.

Hier is zoiets ook aan de gang. Voorheen hadden we hier op het dorp een eigen gemeentehuis.
Direct na de herindeling moest er voor miljoenen bij voor een nieuw gemeentehuis, vervolgens gingen alle lucratieve voorzieningen naar de grootste dorpen, waarbij de kleinere er (aanvankelijk) heel erg bekaaid afkwamen. Later werd dat wat beter, maar het is nog steeds zo dat de grootste schreeuwers het meeste binnenharken.

En elk dorpje had zijn eigen gemeentehuis, soms ook stijlvolle gebouwen , die daarna leegstonden.

En elk dorpje had zijn eigen gemeentehuis, soms ook stijlvolle gebouwen , die daarna leegstonden.
Veel kapitaalvernietiging.

31-05-2017 16:47:48 Emmo

: En al die beveiliging. Is dat gratis?



Hier is het oude gemeentehuis na jaren leegstand een restaurant geworden.
En al die beveiliging. Is dat gratis?

