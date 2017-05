Agressieve hond bijt band politieauto lek in Sarphatipark

Een agressieve hond in het Sarphatipark heeft er zondagochtend voor gezorgd dat agenten hun werk moesten neerleggen.

Toen ze in een politieauto aan het surveilleren waren kwam de hond plotseling wild blaffend naar hen toe. 'Om ongevallen te voorkomen, stopten we de politieauto en stonden stil. Tot onze verbazing beet de hond in onze voorband.'

Een sleepwagen van de politie moest komen om de auto op te tillen, zodat de band daarna verwisseld kon worden. De agenten hebben met de eigenaar van de hond gesproken. Ook is het incident vastgelegd in het politiesysteem.

Reacties

30-05-2017 19:27:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 28.575

OTindex: 14.572

Quote:

Een sleepwagen van de politie moest komen om de auto op te tillen, Goh, In mijn autootje is standaard een krik aanwezig.

Of zouden de geachte koddebeiers niet weten hoe zo'n ding functioneert? Goh, In mijn autootje is standaard een krik aanwezig.Of zouden de geachte koddebeiers niet weten hoe zo'n ding functioneert?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: