150 jaar oud beeld krijgt zwembroek vanwege Facebook

Nordhessen in Duitsland had een mooie fotoserie gemaakt om toeristen te trekken naar de streek. Maar er stond in foto tussen van het opmerkelijke Hercules-standbeeld in Kassel. Dat staat er al sinds 1701 en heeft al sindsdien een blote kont.Maar Facebook weigerde de hele campagne: het beeld was pornografisch. Het VVV van Nordhessen deed Hercules een zwembroek aan en toen mocht het toch.Fijn dat Facebook waakt over de goede zeden.