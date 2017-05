Brandweer haalt kattenredder uit de boom

In het Sterrebos in Winschoten zit sinds afgelopen vrijdag een kat in de boom.Omdat de meldkamer besloot geen brandweer in te zetten ging een buurtbewoner zelf de boom in. De man zat op ruim 15 meter hoogte in de boom waarna hij niet de boom meer uit kon. De plaatselijke brandweer heeft de man vakkundig met ladder en touwen veilig aan de grond weten te krijgen.Om de kat die inmiddels op in de top van de boom zat uit de boom te krijgen spoten de brandweerlieden ruim 500 liter water de boom in. Helaas zonder succes. De kat bleef eigenwijs in de boom zitten.Tijdens de reddingspoging waren voorbij komende personen bereid om een nat pak te krijgen door een doek vast te houden om de kat eventueel op te vangen.