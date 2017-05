Amerikaan sluit kinderen op in kofferbak om te winkelen

In de Amerikaanse staat Utah hebben omstanders twee kinderen uit een kofferbak bevrijd. Hun moeder had hen daarin opgesloten om te kunnen gaan winkelen.



Een voorbijganger zag hoe de 39-jarige vrouw de twee zusjes van 2 en 5 in de kofferbak van haar auto opsloot op het parkeerterrein van een Walmart. Daarna ging de vrouw de winkel in.



"Ik was geschokt en boos", zegt de vrouw tegen de plaatselijke media. "We hoorde hen schreeuwen: laat ons eruit, ik ben bang."



Een vrouw wist de meisjes uit te leggen hoe ze van binnenuit de kofferbak konden ontgrendelen. "Toen zagen we ineens twee kinderen, in tranen, helemaal overstuur. Ze waren bang."



De moeder is opgepakt wegens kindermishandeling. De kinderen zijn aan hun vader overgedragen.



"Je moet je kind nooit opsluiten in een auto, en helemaal niet in de kofferbak", zegt een politiewoordvoerder. "Het mag duidelijk zijn dat er veel dingen fout kunnen gaan."

