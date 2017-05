Haar huis staat propvol speelgoed, en nu wordt ze eruit gezet

Er is geen leeg plekje meer over in dit huis in Florida: elk hoekje staat stampvol met speelgoedpoppetjes. Nancy Duchovnay wordt er gewoon vrolijk van, en dus blijft ze verzamelen. Maar nu wordt ze haar huis uit gezet, omdat het speelgoed brandgevaarlijk zou zijn.