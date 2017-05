Straf voor de hele klas? Juf, dat is tegen de 4e Conventie van Geneve

Op 11-jarige leeftijd ben je meestal bezig met buitenspelen of met een fidget spinner, niet met de Conventie van Genève in 1949, toch?De dochter van de Britse auteur Mason Cross dus wel. Op een feedbackformulier voor haar lerares van groep 7 haalt ze de Conventie even aan om een punt te maken. Onder de vraag 'wat kan mijn lerares nog beter doen?' antwoordt ze: "niet gebruik maken van collectieve straffen, want dat is niet eerlijk voor de mensen die niets gedaan hebben én volgens de Conventie van Genève in 1949 is het een oorlogsmisdaad."Tussen 1864 en 1949 werden vier verdragen gemaakt in Genève, die ook wel de Geneefse Conventies worden genoemd. Die verdragen bepalen de rechtsregels ten tijde van een gewapend conflict.Het vierde verdrag, dat in 1949 werd geformuleerd, gaat over de bescherming van burgers in oorlogstijd.Haar vader maakte een foto van het formulier en plaatste die op Twitter met de tekst: "Ik weet niet of ik haar huisarrest moet geven of een ijsje..." Die tweet is inmiddels al 143.000 keer gedeeld en 463.000 keer geliked.Het meisje vindt het oneerlijk dat iedereen moet opdraaien voor de misstap van één leerling. Maar haar feedback is geen kritiek op haar lerares, want die vindt ze geweldig, vertelt haar vader. "Het is alleen dit aspect van het onderwijssysteem waar ze moeite mee heeft", legt hij uit.Het meisje kent de Conventies waarschijnlijk door haar liefde voor Google. "Ze maakt veel gebruik van de online zoekmachine. Meestal zoekt ze dingen op over wetenschap of technologie", vertelt Cross tegen BBC.Oh, en ze kreeg een ijsje.