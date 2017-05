Vrouw op bromfiets van snelweg geplukt

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een vrouw op een bromfiets van de snelweg A20 geplukt. Ze had teveel alcohol gedronken. Haar rijbewijs is ingenomen, schrijft de politie Westland op Twitter.



Tegen de politie zei de vrouw dat ze haar TomTom volgde en dat de snelweg de snelste route was.

