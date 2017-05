Dakloze held aanslag Manchester krijgt huis van miljonair

De dakloze Steve Jones lag maandagavond in Manchester te slapen toen hij wakker schrok van een explosie bij hem in de buurt. Dit kan niet goed zijn, besefte hij. En dus schoot hij te hulp. "Dat ik geen huis heb, betekent niet dat ik geen hart heb."



"Er waren daar veel kinderen, sommigen zaten onder het bloed en huilden en schreeuwden. We moesten spijkers uit sommige kinderen hun armen trekken, bij een klein meisje zelfs uit haar gezicht. Iemand moest dit doen. Als ik dit niet had gedaan, als ik die kinderen daar had laten liggen, dan had ik niet met mezelf kunnen leven. Ik ben geen held. Ik ben een normale burger, ik heb hetzelfde gedaan als iedereen zou doen", zegt hij tegen het Britse ITV News.



Toen mensen hoorden wat hij had gedaan, kreeg hij plotseling banen aangeboden, hij kreeg geld en zelfs een nieuw huis. De komende zes maanden woont hij, dankzij miljonair David Sullivan, gratis. Toch vindt hij het zelf volstrekt normaal dat hij naar de arena ging om te helpen. "Ik hoop dat als ik hulp nodig heb, mensen mij ook helpen. Het is toch een instinct om anderen te helpen?"



Ook de dakloze Chris Parker schoot te hulp. Hij stond in de foyer te bedelen toen de bom ontplofte. Door de kracht van de explosie werd hij tegen de grond geworpen. Maar in plaats van te vluchten, besloot hij andere mensen te helpen.



"Ik zag een klein meisje… Ze had geen benen meer", zegt hij tegen Britse media. "Ik verbond haar met een van mijn T-shirts en vroeg haar waar haar ouders waren. Ze zei dat haar vader nog op zijn werk was, en dat haar moeder nog boven in de arena was."



Hij hielp ook een vrouw van in de 60 die ernstig verwond was. "Ze overleed in mijn armen. Ze zei dat ze met haar familie naar het concert was gekomen. Ik kan niet meer stoppen met huilen." Voor Parker is een inzamelingsactie gestart om hem te helpen, inmiddels is er bijna 50.000 pond ingezameld.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: