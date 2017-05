Topvrouwen verdienen flink meer dan mannelijke CEOs

Het mogen er dan nog niet zoveel zijn, maar het is wel opmerkelijk: vrouwelijke ceo’s verdienen flink meer dan hun mannelijke collega’s.



Het doorsnee jaarsalaris van een vrouwelijke topbestuurder was vorig jaar 13,1 miljoen dollar. Dat is 9 procent hoger dan hun salaris een jaar eerder, maar het is bovendien ook nog eens hoger dan het doorsnee salaris van een mannelijke bestuurder. Die verdienden vorig jaar gemiddeld 11,4 miljoen dollar.



Persbureau The Associated Press heeft samen met databurau Equilar onderzoek gedaan naar de salarissen van topbestuurders in Amerika en kwam tot deze opmerkelijke conclusie.



De best betaalde topvrouw is Virginia Rometty van IBM. Ze verdiende vorig jaar 32,3 miljoen dollar bij het technologiebedrijf, vooral omdat ze voor 12,1 miljoen dollar aan aandelen kreeg.



Zij stootte Marissa Mayer van Yahoo van de troon. Mayer verdiende vorig jaar 27,4 miljoen dollar. Derde op de lijst van best verdienende topvrouwen is Indra Nooyi van frisdrankfabrikant PepsiCo, met een bedrag van 25,2 miljoen dollar.



Helemaal rechts Virginia Rometty van IBM, daarnaast Marissa Mayer van Yahoo, en links Indra Nooyi van PepsiCo



De reden dat vrouwelijke bestuurders meer verdienen dan mannen, heeft bar weinig met goede onderhandelingstactieken te maken, maar meer met schaarste.



Het aantal vrouwen met een topfunctie is laag. Van de 346 topfuncties die in het onderzoek zijn bekeken, werden er maar 21 vervuld door vrouwen, 6 procent dus. En daarmee loopt ook de bandbreedte van wat ze verdienen minder uiteen dan bij mannen. Blijkbaar is het ook nog zo dat áls vrouwen een topfunctie krijgen, ze vaak bij een van de beter betalende bedrijven terechtkomen.



Een soortgelijk beeld van schaarste zie je terug in het aantal vrouwen dat in de Fortune 500 companies staat: 4,2 procent van de topposities bij die bedrijven wordt ingevuld door een vrouw.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: