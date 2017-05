Tiener van school gestuurd omdat ze zwanger is

De Amerikaanse Maddi Runkles staat negens en tienen gemiddeld, maar in januari ontdekte ze dat ze zwanger is. Voor haar christelijke school was dat een reden om haar gelijk te schorsen, en ze mag ook niet naar haar eigen diploma-uitreiking. "Ze zien seks voor het huwelijk als de ergste fout die je kunt maken", zegt ze.



Toen Maddi in januari de uitslag van haar zwangerschapstest zag, flitste het even door haar hoofd om voor een abortus te kiezen, nog voordat andere mensen haar buik zouden zien. "Maar met mijn christelijke achtergrond vond ik dat niet de juiste keuze", zegt ze tegen BuzzFeed. Dus hield ze het kindje en vertelde ze het nieuws aan haar omgeving.



Hoewel ze voorzitter was van de studentenraad en in het voetbalteam zat van de school, kreeg ze gelijk te horen dat ze de rest van het jaar maar thuis moest afronden. Later werd die straf verlaagd naar een schorsing van twee dagen, maar kreeg ze ook te horen dat ze niet naar haar eigen diploma-uitreiking mag.



"Ze zeggen dat ik die straf krijg omdat ik seksuele zonden heb begaan, maar andere kinderen op mijn school zijn gepakt terwijl ze alcohol dronken op feestjes. Zij zijn maar één dag geschorst, terwijl ze net zo goed een zonde hebben begaan", zegt Maddi.



"Ik heb de wet niet overtreden. Ik had alleen maar seks voor het huwelijk, en dat zien zij als een verschrikkelijke fout. Ik weet dat ik de regels van de school heb overtreden, en dat ik daarom een straf verdien, maar ik denk dat de school nu te ver gaat."



"Soms maak je nu eenmaal fouten. Ik wou dat ze me gewoon hadden gestraft, me hadden vergeven en me dan hadden geholpen, want moeder worden op je achttiende is niet makkelijk. In plaats daarvan zien ze me nog steeds als een tiener met een disciplineprobleem."



De school zegt dat ze Maddi op deze manier straffen uit liefde. "En de beste manier om nu van haar te houden, is door haar in te laten zien dat ze fouten heeft begaan", staat in een verklaring.



Ondertussen heeft Maddi al een naam bedacht voor haar zoon, die in de zomer geboren wordt: Grayson. "Grace betekent dat je een gunst krijgt van God, terwijl je die eigenlijk niet verdient. Ik verdien deze baby niet, maar ondanks alles krijg ik hem toch." Ze weet ook al wat ze na de geboorte van haar zoon gaat doen: studeren. "Ik ga gewoon mijn diploma halen."

Reacties

25-05-2017 16:25:28 EdgarPoe

Senior lid

WMRindex: 448

OTindex: 42

Wnplts: Regio Leid

Tjonge jonge ... straffen uit liefde.

Zoals de bank die een zorgplicht heeft.

Beide zorgen dat je in de penarie komt.



Denk dat de jeugdige moeder best wel een andere school zal vinden die haar (hun) met open armen zullen ontvangen.





25-05-2017 16:28:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 28.508

OTindex: 14.482

Quote:

Ze zeggen dat ik die straf krijg omdat ik seksuele zonden heb begaan Dat is een kwestie van opvatting. Maarre, de jongens op die school. Worden die nu ook aangepakt als ze sex voor het huwelijk hebben? Dat is een kwestie van opvatting. Maarre, de jongens op die school. Worden die nu ook aangepakt als ze sex voor het huwelijk hebben?

25-05-2017 17:01:05 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.691

OTindex: 54.698





Bepaald niet christelijk vind ik dat.

Zo'n meisje geeft je toch alle kansen om een goede moeder en studente te zijn.

Ik hoop dat het haar beide zal lukken!

Getverderrie nog an toe nog an toe, wat een kleinzielige moraal daar op die school!Bepaald niet christelijk vind ik dat.Zo'n meisje geeft je toch alle kansen om een goede moeder en studente te zijn.Ik hoop dat het haar beide zal lukken!

25-05-2017 17:02:55 stora

Oudgediende



WMRindex: 5.057

OTindex: 702



In Engeland zouden ze dit niet doen, want daar schijnen zoveel tiener zwangerschappen te zijn dat de klaslokalen daar dan bijna leeg zouden zijn. @Emmo , zou wel moeten want die jongen die deed dat niet uit liefde maar uit pure lust.In Engeland zouden ze dit niet doen, want daar schijnen zoveel tiener zwangerschappen te zijn dat de klaslokalen daar dan bijna leeg zouden zijn.

25-05-2017 17:37:39 Jorts

Senior lid



WMRindex: 838

OTindex: 192

@EdgarPoe : heb zelf bij een bank gewerkt, en de meeste mensen moeten heel blij zijn dat die zorgplicht bestaat.

25-05-2017 17:40:29 stora

Oudgediende



WMRindex: 5.057

OTindex: 702

@Jorts , ik weet dat mijn bank ook een zorgplicht heeft, want ik mag er elke avond wel een uurtje op slapen

25-05-2017 20:16:50 omabep

Oudgediende



WMRindex: 6.863

OTindex: 2.825

Een jongvolwassen vrouw niet helpen maar tegenwerken en het haar zo moeilijk mogelijk maken, echt hoor, ware liefde.



En zoals Nou, dat is pas echte liefde van die school.Een jongvolwassen vrouw niet helpen maar tegenwerken en het haar zo moeilijk mogelijk maken, echt hoor, ware liefde.En zoals @Emmo : al opperde, wie is de vader en als deze op diezelfde school zit wordt hij dan ook geschorst?

