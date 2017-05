Boom in Wageningen twittert als hij dorst heeft

Op de campus van de Wageningen Universiteit gaat vanaf vrijdag een boom communiceren met de buitenwereld. De 30-jarige populier twittert straks over het weer en zijn gezondheid.Aan de boom op de campus in Wageningen zit allerlei apparatuur bevestigd. Daarmee wordt gemeten of de boom water nodig heeft of juist goed wordt verzorgd en goed groeit. Die gegevens worden doorgestuurd naar het twitteraccount van de boom. "De tweets zijn een gimmick om bewustzijn bij het publiek te creŽren voor de interactie tussen bomen en hun omgeving", laten onderzoekers van de Wageningen University & Research weten.Wetenschappers hebben ook echt wat aan de kennis die met de metingen wordt opgedaan. Ze kunnen bijvoorbeeld meten welke bomen het moeilijk hebben met klimaatverandering, meldt Omroep Gelderland. Dat is van belang voor bosbeheer en de aanplant van nieuwe bomen.De twitterende populier is de eerste 'pratende' boom in Nederland. In BelgiŽ twitteren al drie bomen; een eik, een esdoorn en een beuk. In Duitsland doet een grove den mee. "Er staan ook bomen te trappelen in Spanje en Zwitserland. Die willen ook graag aansluiten", zei onderzoekster Ute Sass-Klaassen vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal.