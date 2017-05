Jager geplet door doodgeschoten olifant

Een Zuid-Afrikaanse jager is een ongelukkige dood gestorven. Theunis Botha is tijdens het jagen gedood door een olifant. Het dier viel bovenop hem toen een medejager van Botha het uit zelfverdediging doodschoot.



Botha (51) was professioneel jager en samen met zijn vrouw eigenaar van een safaribedrijf gespecialiseerd in luipaardjacht. Hij laat vijf kinderen achter.



Op de dag van zijn dood was Botha met anderen aan het jagen in Zimbabwe. Een anonieme bron vertelde aan het Zuid-Afrikaanse netwerk24 dat de groep jagers plotseling drie olifanten op zich af zagen stormen. Botha schoot op ze. Van de zijkant kwam onverwacht nog een vierde olifant aan. De olifant tilde Botha op met haar slurf, waarop een van de andere jagers op haar schoot. Ze viel neer, bovenop Botha.



Netwerk24 meldt dat Botha goed bevriend was met jager Scott van Zyl die vorige maand in Zimbabwe werd opgegeten door krokodillen. Hij raakte begin april vermist. Als onderdeel van het onderzoek zijn twee krokodillen doodgeschoten. In hun magen werd DNA van Van Zyl aangetroffen. In een derde krokodil werd een stuk laars gevonden, dezelfde soort als Van Zyl droeg toen hij verdween.



Op Facebook rouwen familie, vrienden en kennissen om de dood van de jager. Anderen vragen zich af of dit niet de verdiende loon is van een man die in zijn leven zoveel dieren heeft doodgeschoten.

Reacties

23-05-2017 14:49:34 venzje





Karma is a bitch.

23-05-2017 16:41:47 Mamsie





Quote:

Op Facebook rouwen familie, vrienden en kennissen om de dood van de jager.



En de familie van de dode olifant rouwt net zo goed. En daar heb ik meer mee te doen. En de familie van de dode olifant rouwt net zo goed. En daar heb ik meer mee te doen.

