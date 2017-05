Medewerker plakt wel erg ongepaste sticker op boek Maddie

Iedereen maakt fouten, maar soms zijn de consequenties wel heel ongelukkig. Zoals die van een Britse medewerker van een boekhandel, die 'when it's gone, it's gone' plakte op een boek over Maddie McCann.Toen twitteraar Helen door de rekken van boekhandel The Works in Groot-BrittanniŽ neusde, vond ze daar een exemplaar van 'Ten Years On', een boek over de verdwijningszaak van Madeleine McCann. Het boek was afgeprijsd met een uiterst ongepaste sticker.Twitter attendeerde boekhandel The Works op de fout, waarop de boekenzaak zich publiekelijk verontschuldigde. ,,We hebben natuurlijk niemand willen kwetsen, onze welgemeende excuses als dit wel is gebeurd."