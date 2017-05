Zeeleeuw sleurt klein meisje plots mee het water in

Onderstaande beelden beginnen vredig. Ze werden zaterdag opgenomen aan de waterkant in Richmond. We zien hoe enkele mensen genieten van het mooie weer én van de verschijning van een zeeleeuw.Volgens eerste berichten begon een familie broodkruimels in het water te smijten. Een klein meisje vat post nabij de rand van het water. Zo kon ze nog beter naar de zeeleeuw kijken.Het dier was duidelijk geďnteresseerd en verwarde volgens marine-expert Andrew Trites het kleedje van het meisje met een vis. Daar liep het dan ook mis...De zeeleeuw sleurt het kleine meisje plots mee onder water, maar een omstaander (het is niet geweten of de man het meisje kent, nvdr) greep gelukkig vlug in en sprong het meisje achterna. Niemand raakte gewond, maar velen waren aangedaan door het voorval. "Hou altijd afstand. Kijk gerust naar de dieren, maar je laat de natuur voor de rest best gewoon met rust", aldus Andrew.