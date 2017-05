Hele klas moet herexamen doen door fout school

Ze hoopten binnenkort de vlag te kunnen uithangen: 24 leerlingen van het Carolus Clusius College in Zwolle die vrijdag het examen aardrijkskunde vmbo tl maakten. Maar door een fout van de school moet de hele klas over een maand herexamen doen.



Hij had een redelijk gevoel over het examen aardrijkskunde, vertelt een leerling aan RTL Nieuws. Toen hij het nakeek, zag hij dat zijn score rond het landelijk gemiddelde lag. Maar toen kwam dat telefoontje, drie uur later: het examen is afgekeurd.



Wat er gebeurd was? De school dacht dat de leerlingen een Bosatlas mochten gebruiken, maar dat mag alleen bij de aardrijkskunde-examens vwo en havo. Niet bij vmbo tl. Daarom werd het examen afgekeurd.



De leerlingen werden allemaal gebeld door de school. "Ze zeggen dat ze zich vergist hadden", vertelt de leerling. "Ik vond het wel onprofessioneel van de school, maar wat kan ik eraan doen?"



Op 19 juni zitten de hele klas daarom opnieuw in de examenbanken. En dan staat er nog meer druk op: wie dat niet haalt, moet het in augustus nóg een keer overdoen.

