Sneeuwpoppen in Zambia

De sociale media staan bol van de foto's van opgewonden inwoners van Lusaka, die afgebeeld staan te midden van wat stapels sneeuw lijken te zijn. Vorige week zondagavond zijn er in Lusaka en omgeving zware regenbuien geweest, die wat in de maand mei heel zeldzaam is oversloegen in een hagelstorm. Tot vermaak van sommige bewoners liet de hagelstorm in diverse wijken van de stad grote stapels hagel achter. Vooral in de omgeving van Makeni ging jong en oud in het kille weer de straat op om te poseren voor foto's die laten zien hoe ze met de hagel spelen. Sommigen begonnen sneeuwpoppen te maken, anderen brachten het bericht de wereld in dat Lusaka nu sneeuw heeft gekregen, net als steden in Europa en Amerika. Maandag na de hagelstorm is de temperatuur gedaald tot 12 graden Celsius. Het weerkundig instituut heeft gewaarschuwd dat het komende winterseizoen het koudste ooit gemeten zal worden. De directeur van dit instituut, Joseph Kanyanga, heeft gezegd dat de Zambianen zich moeten voorbereiden op een strenge winter, die zal worden gekarakteriseerd door hevige regenval.