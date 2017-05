Biljarter krijgt eigen keu in keel

Een 28-jarige man moest woensdag een potje biljarten in Ede bijna met de dood bekopen. Toen hij een bal wilde oprapen, schoot zijn keu door zijn keel.



Tijdens het spel dreigde de bal op de grond te vallen. In een reflex probeerde de man hem op te vangen. Maar de onfortuinlijke biljarter kreeg de keu in zijn keel. Een medewerker had de speelstok in zijn hand.



De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na het hechten van zijn verwondingen mocht hij daarna naar huis.

