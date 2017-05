Acht ongewenste zwijgcontracten na medische missers

Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren acht keer een ongewenst zwijgcontract afgesloten na een medische misser. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg na onderzoek naar 55 meldingen van contracten waarmee mensen geld krijgen in ruil voor voor het zwijgen over medische fouten.



In een van de onderzochte gevallen bleek zelfs een medische misser niet gemeld te zijn bij de Inspectie. De betrokken zorginstelling heeft daar een boete voor gekregen.



De inspectie vindt zwijgcontracten ongewenst als er in staat dat er niet gesproken mag worden met justitie, de inspectie, de media of met lotgenoten.



De inspectie doet vanwege de anonimiteit van de melders geen enkele uitspraak over de bedragen die door de zorginstellingen zijn uitgekeerd. Ook zeggen ze daarom niet om welke zorgeverleners het gaat.



Vorig jaar zei minister Edith Schippers van Volksgezondheid dat medische instellingen moesten stoppen met de zwijgcontracten. Aanleiding was de dood van het hockeytalent Rogier Mooij. Die overleed eind 2014 op 21-jarige leeftijd na medische missers in het Tergooi-Ziekenhuis in Hilversum.



Het ziekenhuis had de moeder van Mooij een schadevergoeding gegeven, de voorwaarde was dat de moeder niet naar de tuchtrechter zou stappen.



Schippers zei eerder dat ze het onacceptabel vindt dat ziekenhuizen zo kunnen afdwingen dat er geen stappen worden ondernomen naar de Inspectie of de tuchtrechter. Ze riep mensen met een zwijgcontract op om zich te melden bij de Inspectie.

Reacties

20-05-2017 16:48:25 Emmo

Stamgast



Het lijkt mij juridisch mogelijk om dit soort "contracten" ongeldig en eventueel strafbaar te verklaren.



De bedoeling van deze contracten is denkelijk opsporing en onderzoek van mogelijk strafbare feiten te vermijden.

