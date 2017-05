Boeren gaan wietvelden opsporen met drones

Limburgse boeren gaan vanaf september met drones de wietteelt op hun land te lijf. Een uniek project, zegt de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).



De afgelopen jaren werd met politiehelikopters gespeurd naar wiet tussen de mais. Daarmee werden grote successen behaald, maar aan dat project kwam een eind. Over een paar maanden nemen de boeren de opsporing zelf over en worden de helikopters vervangen door drones.



De LLTB zelf schaft een drone met ultra-HD-camera aan. De bond roept leden die een drone hebben op om mee te doen, 'want we hebben naar verwachting ruim 500 percelen te controleren', zegt voorzitter Léon Faassen.



Bij de eerdere zoektochten naar wiet met een helikopter waren zo'n 250 boeren betrokken.

Het project met de politiehelikopters startte in 2004 in de regio Venray, en werd een jaar later uitgebreid naar heel Noord-Limburg. In 2005 werden 34.000 planten gevonden.

Als gevolg van die zoekacties en bijbehorende aanhoudingen zakte dat aantal tot 1500 planten in 2008.

In 2009 werd het zoekgebied uitgebreid met Midden-Limburg. In dat jaar werden 45.000 wietplanten ontdekt.

Wiettelers probeerden het de jaren daarna met kleinere plantages over meer percelen. In 2012 werden 123 velden met in totaal 5000 planten geruimd.

