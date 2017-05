Van vloeken word je sterker

Een kapotte auto vooruit duwen, een berg beklimmen of een jampot openen? Probeer het eens vloekend. Grote kans dat het dan wel lukt. Volgens psychologen word je sterker van een potje stevig vloeken.



Volgens Richard Stephens, lector psychologie aan de Keele University, heeft vloeken een groot voordeel. De wetenschapper onderwierp 29 personen ouder dan 21 jaar aan een fietstest en 52 mensen van 19 jaar oud aan een handgreeptest. Hun werd allemaal gevraagd een scheldwoord én een neutraal woord te herhalen tijdens de tests.



Als de deelnemers al vloekend hun fiets- en handgreeptest ondergingen, deden ze het veel beter. ,,Ze schreeuwden niet, ze herhaalden de woorden op een monotone toon”, benadrukt Stephens, die graag refereert aan een vriend van hem die ooit deelnam aan een tandemtocht van het Britse Reading naar het Spaanse Barcelona. ,,Vloeken hielp hem de Pyreneeën over.”



Het onderzoek is gebaseerd op eerdere onderzoeken van Stephens, waarbij werd aangetoond dat schelden de verdraagzaamheid van pijn verhoogt. Iets helemaal nieuws heeft Stephens naar eigen zeggen niet ontdekt. ,,Ik denk dat mensen instinctief vloeken wanneer ze zich bezeren en als ze zoeken naar een extra boost om te presteren", aldus de psycholoog tegen The Guardian.

