Vrouw heeft geen vriend omdat ze te knap is

Ze heeft meer dan 23.000 volgers op Instagram, maar voelt zich bij tijden ongelofelijk eenzaam. Wie dacht dat het leven van de beeldschone Cherelle Neille (26) uit het Engelse Manchester een droom is, zit er naast.Onderzoekers van de universiteit van Harvard ontdekten dat de relaties van knappe mensen minder kans hebben om te slagen en daar kan Cherelle van meepraten. ,,Mijn liefdesleven is een ramp'', vertelt ze aan The Mirror. ,,Het enige wat ik wil is een serieuze, langdurige relatie, maar ik trek alleen de verkeerde mannen aan. Ze willen alleen maar met me pronken bij hun vrienden. Jongens met echt potentieel voelen zich geïntimideerd door mijn looks en gaan er vaak van uit dat ik een onaangenaam karakter heb.''De keren dat Cherelle toch een relatie aangaat, loopt die stuk op onzekerheid en jaloezie. ,,Mannen denken dat ik niet bij hen zal willen blijven en worden gek als een andere gast naar me kijkt. Knap zijn is een vloek. Mannen willen alleen maar met mij paraderen en vrouwen zijn jaloers. Ik heb geen relatie en welgeteld één vriendin.''Volgens de verkoopster is het een stuk makkelijker voor meisjes die er 'gewoon' uitzien. ,,Mannen leren ook echt hun persoonlijkheid kennen. Die meisjes gaan daardoor aan de haal met het echte trouwmateriaal, terwijl ik achterblijf. Ik ben het beu dat mannen niet verder kijken dan mijn uiterlijk. Terwijl er een heel leuk meisje achter de façade schuilgaat.''Ze gaat zelfs zo ver dat ze mannen inmiddels heeft afgezworen. ,,Als ik een date heb, letten ze toch alleen maar op hoe ik eruit zie en geven ze geen moer om wat ik te vertellen heb'', aldus Cherelle. ,,Ik probeerde een keer mijn mening te geven over iets wat ik die dag in het nieuws had gehoord, maar de gast waarmee ik op stap was, luisterde niet eens. Hij zei gewoon constant dat ik knap was.''En ook bij vrouwen ligt ze moeilijk. Zo wilde een vriendin ooit niet meer tegen haar spreken nadat ze in het toilet van een club complimentjes had gekregen van andere vrouwen. En ze merkt het ook op Instagram, waar de verwijten haar regelmatig om de oren vliegen. 'Je denkt dat je knap bent, maar dat is niet zo. Maak jezelf van kant' en 'Je denkt dat je te goed bent voor de rest van de wereld' zijn maar enkele van de boodschappen die bij haar foto's te lezen zijn.,,Ik wou dat mensen verder zouden kijken dan mijn looks'', verzucht Cherelle. ,,Het is niet dat ik minder knap zou willen zijn, maar ik zou gewoon willen dat mensen me anders behandelden.''