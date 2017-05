Man probeert vermomd als vrouw gevangenis te ontsnappen

Een gedetineerde heeft vorige week geprobeerd om uit een gevangenis in Honduras te ontsnappen door zich als vrouw te verkleden. De bewakers betrapten de man tijdens zijn ontsnappingspoging.De 55-jarige Francisco Herrera Argueta bereidde zijn plan zorgvuldig voor. Hij bemachtigde een blonde pruik en maakte nepborsten bij zichzelf. Ook trok hij een paar hoge hakken aan, smeerde wat make-up op zijn gezicht en zelfs zijn nagels lakte hij knalroze. Zijn ogen verstopte hij onder een grote zonnebril.Argueta deed alsof hij een vrouwelijke bezoeker was die haar ID-kaart bij de bewakers had achtergelaten. Zo hoopte hij de gevangenis Jacinta Elvira Araujo in San Pedro Sula na het bezoekuur ongezien te kunnen verlaten. Zijn gekke loopje viel echter op bij één van de bewakers en toen die hem vragen stelde, antwoordde Argueta per ongeluk met een mannelijke stem.Volgens politiewoordvoerder Bayron Sauceda is Argueta erin geslaagd om verschillende veiligheidscontrolepunten door te komen voordat hem gevraagd werd naar zijn ID-kaart. ,,Zijn make-up kon niet verdoezelen dat hij eigenlijk een man was.’’ De bewaker in kwestie vroeg hem zijn zonnebril af te zetten en maakte foto's van de bijzondere outfit. Die foto's zijn inmiddels vrijgegeven.Argueta, een bendeleider die bekend staat als Don Chico, zit vast voor moord en het bezit van vuurwapens. Hij zit sinds september opgesloten in de gevangenis van San Pedro Sula, maar door zijn ontsnappingspoging wordt hij mogelijk naar de gevangenis El Pozo in Santa Barbara overgeplaatst. Die gevangenis staat bekend als de gevaarlijkste van het land.