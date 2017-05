18-05-2017 22:50:53

@Noepetote :

Ik ga nou wel een beetje off-topic. Maar is het sowieso wel helemaal rechtvaardig dat islamitische kinderen vrij (kunnen) krijgen tijdens het Offerfeest?? Ik bedoel: volgens mij zijn er ook geen feestdagen waarop joden vrij kunnen vragen, of hindoes, boeddhisten en ga zo maar door (Maar ik kan me daarin natuurlijk ook vergissen hoor). QuoteIk ga nou wel een beetje off-topic. Maar is het sowieso wel helemaal rechtvaardig dat islamitische kinderen vrij (kunnen) krijgen tijdens het Offerfeest?? Ik bedoel: volgens mij zijn er ook geen feestdagen waarop joden vrij kunnen vragen, of hindoes, boeddhisten en ga zo maar door (Maar ik kan me daarin natuurlijk ook vergissen hoor).

Sorry, daar vergiste ik me inderdaad in. Volgens dit artikel is het wel degelijk altijd mogelijk om bij elke religieuze feestdag vrij te regelen. Maar dan nog vraag ik me af: zou religie geen privézaak moeten zijn?