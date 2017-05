Vreemde verricht bijzondere daad

Toen Cindy eergisteren aan het winkelen was, gebeurde er iets bijzonders. Nadat haar dochter een stapel kleding paste, werd Cindy aangesproken door een andere vrouw. "Vind je het goed als ik dat setje koop voor je dochter, want ik vind het zo mooi staan?"Op haar facebookpagina beschrijft Cindy het bijzondere voorval:"Natuurlijk pakt mijn kind van alles, trek het aan en komt vol trots uit haar pashokje. Zoals gewoonlijk staat het haar prachtig en zit deze lieve dame naast mij mee te kijken als Lara uit haar hokje komt.""Nadat Lara klaar was met het passen vraagt ze: 'Mama mag ik dit hebben?' Waarop ik zeg: ‘Lara, je mag één ding uitkiezen want mama moet nog vangen. Lara kan eigenlijk niet kiezen maar na lang na denken is ze eruit."Op het moment dat Cindy wil afrekenen, spreekt haar buurvrouw haar aan. "Vind je het erg als ik dat setje koop voor je dochter, want ik vind het zo mooi staan?" Cindy is met stomheid geslagen: "Ik wist niet hoe ik moest reageren en begin te stotteren. Ik keek deze mevrouw aan, ze lachte lief en voordat ik het wist zei ik: ‘ja’."'Ik zal die blik van Lara nooit vergeten, die net zoals ik verbaasd is en niet weet hoe te reageren. Dan komt de vrouw met het tasje naar ons toe gelopen en zegt: ‘Alsjeblieft, het stond je zo mooi.’ Lara nam het aan en gaf de vrouw een kus op haar wang."Cindy besluit de twee dames op de foto te zetten, maar realiseert zich later dat zij de naam van de weldoenster vergat te vragen. Om alsnog met deze bijzondere vrouw in contact te komen, plaatst zij een oproep op Facebook die inmiddels viraal gaat."Ik zal deze dame nooit vergeten en mijn woorden naar mijn kinderen toe worden beloond: 'Wie goed doet, goed ontmoet'. Ik dank deze vrouw vanuit de grond van mijn hart."