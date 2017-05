Amerikaanse bouwmarkt geeft werknemers exoskeletten

De grote Amerikaanse kluswinkelketen Lowe gaat werknemers uitrusten met exoskeletten, zodat ze makkelijker zware producten kunnen tillen.Lowe start een proef met de robotpakken in een vestiging in Christiansburg in de staat Virginia. Daar krijgen vier werknemers een exoskelet dat Lowe heeft ontworpen in samenwerking met de Virginia Tech-universiteit.Door het pak te dragen kunnen de werknemers de belasting van hun spieren en gewrichten verminderen, zo is de gedachte. Medewerkers van Lowe moeten vaak slepen met zware producten zoals zakken cement of blikken met 5 gallon (19 liter) verf.Het exoskelet zorgt ervoor dat de bewegingsenergie van degene die het draagt beter wordt verdeeld. Daardoor wordt het onder meer makkelijker om te bukken en weer op te staan.Bij Aziatische bedrijven als Hyundai en Panasonic wordt al langer gebruikgemaakt van exoskeletten. Met name in Japan, waar de beroepsbevolking vergrijst, is het gebruik van dergelijke pakken populair. Exoskeletten stellen werknemers in staat om langer te blijven doorwerken.