Hond overlijdt in te hete auto

Een bouvier is maandagavond in een snikhete auto in Hoensbroek overleden nadat hij door zijn baasje werd achtergelaten.



Volgens de politie was het voertuig aan de St Josephstraat volledig dicht.



Omwonenden merkten rond 19:00 uur het dier in de snikhete auto op en belden de politie. Ondertussen hadden omstanders al geprobeerd om de deuren te openen. Dat lukte omdat het voertuig niet was afgesloten.



Op dat moment ademde de hond nog wel, maar zeer oppervlakkig. Eenmaal ter plaatse heeft de dierenpolitie nog geprobeerd om het arme beest te koelen met natte doeken, maar dat mocht niet meer baten.



De eigenaar is aangehouden. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. De Dierenpolitie roept via Facebook op om uw hond niet achter laten in een afgesloten auto.

Reacties

De eerste dit jaar is binnen.

Hoeveel eikels gaan er nog volgen die kind of hond in zijn/haar snikhete auto achterlaat.

