Oma rijdt 400 km verkeerde kant op

Het had een autoritje van tien kilometer moeten worden, maar het werden er ruim vierhonderd.



De 83-jarige Engelse Valerie Johnson stapte tegen de middag in de auto in Peopleton voor een korte trip naar een afspraak in het ziekenhuis, maar kwam door een omleiding op de snelweg richting Schotland terecht.



Stug reed de bejaarde in haar rode Toyota Aygo door. De trip kwam sputterend ten einde toen 460 kilometer verderop in het Schotse Larkhall de tank leeg was. Het was inmiddels na middernacht.



Uren eerder had de bezorgde familie al de politie ingeschakeld omdat ze van het ziekenhuis te horen hadden gekregen dat oma Valerie nooit op haar afspraak verschenen was.



Agenten spotten het rode autootje op camera’s langs de snelweg richting Schotland. Dochter Karen was eerst vol ongeloof. “Mam heeft een hekel aan autorijden en rijdt zelden veel verder dan een kilometer of vijf”, zegt ze tegen de Britse krant The Independent. Maar camerabeelden liegen niet en de Schotse politie kreeg een heads-up.



Karen kreeg na middernacht het verlossende telefoontje uit Schotland. Valerie was nabij een woning met een lege tank komen te staan. Twee barmhartige Samaritanen ontfermden zich over de bejaarde vrouw, die zich niet bewust was van de tijd of van de plek waar ze terecht was gekomen.



Karen nam het eerste vliegtuig naar Schotland, waar ze Valerie, die verder ongedeerd is gebleven, weer in de armen kon sluiten.

Reacties

Als student heb ik veel gelift. Zo heb ik eens een lift gekregen naar Eindhoven van een paar Belgen die vanuit Utrecht de A12 wilden oprijden. Ik mocht mee op voorwaarde dat ik 'de baan' naar Maastricht wist.



Het bleek dat de heren op weg waren van Keulen naar hun woonplaats Smeermaas (bij Maastricht net over de grens). Door een 'Umleitung' waren ze de weg kwijtgeraakt en omdat ze beiden geen flauw benul van geografie hadden, waren ze maar door blijven rijden tot ze iets zouden tegenkomen dat hen bekend voorkwam. Bij Utrecht hadden ze de moed opgegeven en waren ze de snelweg afgegaan om ergens de weg te vragen.



@venzje : kleine omweg ach, ze hadden ook via Moskou kunnen gaan



Toch kan ik het me wel voorstellen.. Tegenwoordig heeft met GPS, dat had men toen niet.. Maar wel wegenkaarten.. kleine omwegach, ze hadden ook via Moskou kunnen gaanToch kan ik het me wel voorstellen.. Tegenwoordig heeft met GPS, dat had men toen niet.. Maar wel wegenkaarten..

Mijn schoonmoeder is ooit een keer naar huis gered door telkens naar steden te rijden die dichterbij lagen.



Amsterdam -> Utrecht -> Nijmegen -> Den Bosch->Eindhoven->Weert->Maastricht->Heerlen->Roermond->Reuver



ipv 195 km zo'n slordige 400 km gereden.

Had jij haar route zo uitgestippeld @linctus , schoonmoeders zijn net boomerangs, ze komen altijd weer terugHad jij haar route zo uitgestippeld

