Nederlandse film verboden in Oeganda om verheerlijken homoseksualiteit

Nederlandse film verboden in Oeganda om 'verheerlijken homoseksualiteit'

Een van de scènes waar de Oegandese filmcommissie zich aan stoort.



De Nederlandse film De Eetclub wordt niet vertoond op het Europese filmfestival in Oeganda. De Oegandese filmcommissie heeft de film verboden, omdat die homoseksualiteit 'toont en verheerlijkt'. Homoseksualiteit is een misdrijf in Oeganda.



De Nederlandse ambassade in Oeganda heeft het besluit van de filmcommissie bekendgemaakt op Facebook. Regisseur Robert Jan Westdijk reageert zeer verbaasd. "Dat is wel heel erg vreemd", zegt hij. "Weet je zeker dat het over De Eetclub gaat? Ik weet niet welke film ze daar gezien hebben, hoor."



Westdijk wist niets van een vertoning van zijn film en had al zeker geen plannen om af te reizen naar Oeganda. "Gelukkig zijn de dingen hier anders geregeld", zegt hij.



De filmcommissie stoort zich onder meer aan de verschillende expliciete seksscènes in de film en het opzichtige gebruik van sigaretten en drank, voornamelijk door vrouwen. In de tiende minuut van de film wordt homoseksualiteit verheerlijkt, zegt de filmcommissie. "Dat gaat tegen de normen en waarden van Oeganda in." Verder wordt er aanstootgevend taalgebruik gebezigd en naaktheid vertoond. Voor de filmcommissie al met al reden om de film te verbieden. De Eetclub mag nergens in Oeganda worden vertoond.



De Nederlandse ambassade zegt het besluit van de filmcommissie te betreuren.

Reacties

17-05-2017 13:16:49 pietertje5

Senior lid

WMRindex: 187

OTindex: 2

Wnplts: Geffen

"De Nederlandse ambassade zegt het besluit van de filmcommissie te betreuren."



en toen gingen ze weer verder tot de orde van de dag......



uiteindelijk zal hier toch geen haan naar kraaien? dat ze de film zojezo al naar oeganda hebben gekregen voor een eerste blik is al nieuwswaardig

17-05-2017 13:32:35 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.289

OTindex: 2.447

Beetje jammer wel, dat veel landen geen enkel probleem hebben met films waarin men elkaar op de gruwelijkste manieren mishandelt of doodt, maar tegelijk allergisch zijn voor films waarin mensen lief zijn voor elkaar.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: